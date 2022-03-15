ليبيا تسجل 193 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، إضافة إلى أربع حالات وفاة، و636 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم 664، إنه تسلم 1,657 عينة للكشف عن الفيروس حيث تبين سلبية 1,464 عينة وإيجابية 193 عينة، بنسبة 11,6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس، إلى 500 ألف و497 حالة، بينها 484 ألفًا و591 تعافٍ، و9 آلاف و552 نشطة، فيما تُوفي 6,354 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020.

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