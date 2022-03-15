شكشك يشدد على تجزئة منحة الزوجة والأبناء على دفعتين – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على ضرورة الإسراع في تنفيذ، مقترح رئيس الحكومة لصرف علاوة الزوجة والأبناء.

وشدد على مراعاة تجزئة المبلغ على دفعتين وألا تتجاوز مدة صرف الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان. بصورة تتناسب ومصروفات ومتطلبات عيد الفطر المبارك.

وناقش شكشك يوم أمس الإثنين. مع مسؤولين في وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي آلية تنفيذ مقترح الحكومة بالخصوص.

وبحث رئيس ديوان المحاسبة. إمكانية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف استحقاق علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر كاملة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بمناسبة شهر رمضان الكريم ويساهم في تخفيف العبء على الأسر الليبية. وكذلك تمكينهم من مواجهة الغلاء والارتفاع في الأسعار.

وأعلن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، أنه سيتم صرف 9 أشهر من منحة الأبناء دفعة واحدة قبل شهر رمضان المبارك.

وفي تسجيل تم بثه عبر منصة حكومتنا قال الدبيبة: “أحببت أن أسعد أهالينا بهدية قبل شهر رمضان. وأريد الشعب الليبي شرقا وغربا في أن يفرحوا بالشهر الكريم”.

ولفت الدبيبة في كلمته إلى أن شهر رمضان سيكون بدون حروب عكس ما حدث في شهر رمضان خلال السنوات الماضية. داعيا الليبيين للتفرغ للعبادة.

وطالب الدبيبة التجار بعدم استغلال المواطنين في الأوقات التي تشهد غلاء في الأسعار.