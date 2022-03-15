إمدادات إضافية عبر “غرين ستريم”.. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي

أعلنت الحكومة الإيطالية رسميًا، موافقة ليبيا على رفع معدل ضخ الغاز عبر خط أنبوب “غرين ستريم”، بهدف التقليل من الواردات الروسية، رغم تأكيدات متتالية لوزير النفط والغاز محمد عون بصعوبة تحقق ذلك، في وقت تتفاوض الدولتان على توقيع اتفاقية في الطاقات المتجددة.

وانتهز وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو مشاركته في المؤتمر الـ13 المشترك للخارجية والمساعدات في روما أمس الإثنين، للكشف عن مساعي بلاده لتعويض الاعتماد المفرط على الغاز الروسي، بالطاقة الليبية والجزائرية.

ولاحقًا في مقابلة تلفزيونية قال إن روما لديها شركاء كثيرون في العالم، مؤكدًا أن واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا، ستزداد، مضيفًا أن إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها لتكون بديلًا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءه بنحو 50% خلال شهرين، كما نقلت وكالة “أنسامد”.