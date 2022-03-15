بوسلوم: كل قرارات منح الأموال بطريقة عشوائية فاسدة وغير سليمة

أكد الكاتب الصحفي المترشح للانتخابات البرلمانية فراس بوسلوم، أن “كل قرارات منح الأموال بطريقة عشوائية هي قرارات فاسدة وغير سليمة”.

وقال «بوسلوم» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “منح الزواج 20,000, ومنحة الأسرة 50,000، وغيرها هذه القرارات جاءت لأغراض سياسية أو حلول اقتصادية تلفيقية ذات منفعة محدودة قصيرة الأجل”.

وتابع؛ “ولا ألوم المواطن البسيط على ذلك، اللوم يقع على صناع القرار مستغلي حاجة الناس لمصالحهم الضيقة”.

وأردف «بوسلوم» أن “المعالجة تحتاج إلى مسيرة تقشفية وتخفيض للنفقات الحكومية لفترة سنتين على أقل تقدير، ومن بعدها تبدأ النهضة الاقتصادية المرجو منها زيادة المرتبات وغيرها”.

وختم موضحًا؛ “أما ما يحدث الآن فهو عبث فاضح”.