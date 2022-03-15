شركة الكهرباء: استبدال محول بمحطة الشعبية القديمة بدائرة توزيع السائح

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استبدال محول قدرة حجم 1000ك.ف بآخر حجم 1500ك.ف بمحطة الشعبية القديمة بدائرة توزيع السائح من أجل استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن فرق الصيانة بدائرة توزيع السائح يعكفون على استبدال محول قدرة حجم 1000ك.ف بآخر حجم 1500ك.ف بمحطة الشعبية القديمة من أجل استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها وذلك للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى البدء في تركيب الأبراج لاستكمال خط الضغط العالي لبئر الرياينة الارتوازي .