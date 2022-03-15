شكشك يبحث مع وزارة المالية والمركزي تنفيذ مقترح صرف منحة الزوجة والأبناء

العنوان – طرابلس

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي آلية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف علاوة الزوجة والأبناء.

واستعرض شكشك خلال الاجتماع أمس الإثنين إمكانية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف استحقاق علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر كاملة.

وتناول الاجتماع مناقشة ، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وبما يساهم في تخفيف العبء على الأسر الليبية، وكذلك تمكينهم من مواجهة الغلاء والإرتفاع في الأسعار .

وأكد رئيس ديوان المحاسبة ضرورة الإسراع في تنفيذه، مع مراعاة تجزئة المبلغ على دفعتين.

وشدد على ألا تتجاوز مدة صرف الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان ، بصورة تتناسب ومصروفات ومتطلبات عيد الفطر المبارك.