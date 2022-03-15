السفارة الأميركية: نورلاند ينسق مع المصريين العمل من أجل معالجة أزمة ليبيا

ليبيا – أكدت السفارة الأميركية في ليبيا أن سفير واشنطن ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند تواجد في القاهرة للقاء كبار مسؤوليها بشأن المضي قدمًا في الشأن الليبي.

بيان صحفي صادر عن السفارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجانبين تباحثا بشأن الكيفية التي من الممكن أن تعمل من خلالها مصر والولايات المتحدة كشريكين مع جميع الأطراف، لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.

ولم تقدم السفارة أي تفاصيل أخرى بشأن زيارة نورلاند التي تأتي في وقت تستمر فيه الأزمة الليبية.

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