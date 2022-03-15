مجلس الأعمال التركي: افتتاح فرعنا بطرابلس بعد شهر رمضان

أكد مجلس الأعمال التركي “موصياد” عزمه فتح فرع لهم في العاصمة طرابلس، بعد شهر رمضان المبارك.

وقال المجلس، إنه بصدد تجهيز الافتتاح في الفترة القريبة القادمة وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبيين، من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

ويضم المجلس فى عضويته حوالي 12 ألف عضو من رجال وسيدات أعمال، وقرابة 60 ألف شركة، ونحو 2 مليون موظف، أنهم بصدد تجهيز الافتتاح في الفترة القريبة القادمة وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبين وذلك من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.