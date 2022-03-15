الدبيبة لـ “قناة تركية”: سنسلم السلطة لحكومة يختارها البرلمان القادم

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة يختارها البرلمان القادم.

وقال الدبيبة في تصريحات تلفزيونية لقناة تي آر تي التركية: “من الصعب على أي دولة إجراء انتخابات دون دستور أو قاعدة دستورية، وهدف حكومتنا إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو”.

وأضاف “نضغط وندفع الجميع لاستكمال القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل، كي نتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية فيما بعد، وليست المشكلة في شخص فتحي باشاغا بل في البرلمان الذي يريد التمديد لنفسه”.

وتابع “عندما يختار البرلمان المنتخب حكومة فسنسلم إليها السلطة، وسيكون ذلك نهاية المراحل الانتقالية، فالبرلمان يبحث عن أي وسيلة للتمديد، والليبيون في الشوارع والميادين قالوا لا للتمديد”.

واستطرد “منذ أن تولت حكومتنا مهامها قبل نحو عام، لم تحدث أي حرب في ليبيا، وحققنا أكبر نمو اقتصادي منذ 15 سنة، وبعض الدول تلعب دورًا جيدًا في ليبيا وأخرى تلعب دورًا سلبيًا”.

وواصل “ليبيا واحدة من الدول المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط حاليًا، لكن الارتفاع الحاد ليس مفيدًا، بل السعر المتوازن هو المفيد، فليبيا ليست محطة تصدير للمهاجرين بل محطة عبور لهم إلى أوروبا، وليبيا تعاني جراء ذلك”.

واستكمل “نأسف لرؤية مهاجرين يغرقون في المتوسط، ودون تكاتف أوروبي دولي مع ليبيا لدعمها في إيقاف الهجرة، فسيستمر المهاجرون في الغرق”.