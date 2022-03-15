«الطوارئ» و«الشؤون الطبية» تحيلان توصياتهما بدمج مراكز العزل لأبوجناح

قال مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الغزيوي، إن إدارتي الطوارئ الصحية والشؤون الطبية أحالتا توصياتهما بشأن دمج مراكز العزل والفلترة في المستشفيات إلى نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحثت الإدارتان، اليوم، الإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الوزارة بشأن قرار الحكومة رقم (773) لسنة 2019، المتعلق بتنظيم مراكز العزل والفلترة؛ إذ ناقش ممثلون عن الإدارتين التدابير اللازمة بشأن استحداث وحدات علاج كورونا داخل المستشفيات من خلال دمج مراكز العزل والفلترة بالمناطق، ونقل تبعيتها إلى المستشفيات الواقعة بنطاقها.

– أبوجناح يستمع لاحتياجات العاملين بمراكز العزل والفلترة

كما بحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لدمج العاملين بمراكز العزل ضمن المستشفيات، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، فضلًا عن مناقشة الالتزامات المالية المترتبة عن تقديم الخدمات الطبية بمراكز العزل.

واتفق الحاضرون على وضع قاعدة بيانات مالية وإدارية للعاملين بالوحدات المستحدثة، على أن تتولّى المستشفيات جمع وتبويب جميع الالتزامات القائمة على مراكز العزل والفلترة، وإحالتها إلى اللجان المختصة بوزارة الصحة، إلى جانب التفيّد بمعدلات الآداء للعاملين بالوحدات المستحدثة.

اجتماع إدارتي الطوارئ الصحية والشؤون الطبية. (وزارة الصحة)