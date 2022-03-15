شكشك يبحث مع المسؤولين بالجهات المختصة آلية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف علاوة الزوجة والأبناء

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الإثنين اجتماعًا ضم المسؤولين بوزارة مالية تصريف الاعمال والمصرف المركزي.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إمكانية تنفيذ مقترح حكومة تصريف الأعمال صرف استحقاق علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر كاملة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وبما يساهم في تخفيف العبء على الأسر الليبية، وتمكينهم من مواجهة الغلاء والارتفاع في الأسعار .

وأكد شكشك ضرورة الإسراع في تنفيذ مقترح صرف استحقاق العلاوة، مع مراعاة تجزئة المبلغ على دفعتين، على ألا تتجاوز مدة صرف الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان، بصورة تتناسب ومصروفات ومتطلبات عيد الفطر المبارك.

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