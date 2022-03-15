مجلس الدولة يختار أعضاء لجنة القاعدة الدستورية

اختار مجلس الدولة الاستشاري خلال جلسة رسمية عقدت بحضور 56 عضواً من المجلس، أعضاء لجنة دستورية ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، بالتوافق مع لجنة سيتم اختيارها من مجلس النواب.

ووفق الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد عبد الناصر، فإن المجلس اختار العدد المطلوب للجنة بالتشاور بين الأعضاء، موضحاً أن الاختيار لم يتم بناء على مبادرة المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، ولا على خارطة طريق مجلس النواب، بل على توافق أعضاء مجلس الدولة .

وأكد عبد الناصر أن العدد الذي اختاره المجلس يضمن تمثيلاً أكبر للأقاليم والمكونات الثقافية والمرأة والشباب.

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