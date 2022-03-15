تحريات المنطقة الحدودية الغربية تحرر رهائن وتضبط الخاطفين – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية. أن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية تمكنوا من تحرير رهائن ضواحي زوارة.

وأكدت الوزارة. أن أعضاء المكتب قاموا بتحرير هؤلاء الرهائن وهم من جنسيات أجنبية قامت مجموعة مسلحة باختطافهم داخل أحد الاوكار.

وأشارت وزارة الداخلية. إلى أن مكتب الحريات تمكن خلال هذه العملية الأمنية من ضبط الخاطفين متلبسين دون أي أضرار أثناء مداهمة الوكر.

وأوضحت الوزارة أه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.