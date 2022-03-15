الشهيبي :الحقوق تنتزع ولا تمنح وطالما نحن راضون فهم مستمرون

قال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي ،إن الحق بحياة كريمة للمواطن أصبح ورقة سياسية لاستمالة الشعب ،معتبرا أنه من المحزن الانسياق وراء هذا وكأننا نردد “إللي يعطينا أكثر نحن معاه”.

و أضاف الشهيبي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ “حكومة ترغب في صرف تسع شهور منحة الأولاد، وحكومة تقول إنها سوف تصرف الـ 50 ألف متاع العيلة” ،وتابع؛ “الحق بحياة كريمة للمواطن أصبح ورقة سياسية لاستمالة الشعب”؛ وختم ؛ “أخيرا الحقوق تنتزع ولا تمنح وطالما نحن راضون فهم مستمرون”.