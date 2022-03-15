مصراتة | ضبط شحنة ضخمة من الأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين

ليبيا – ضبط أعضاء جمارك مكتب مكافحة مصراتة البحري كمية كبيرة من مخدر الكوكايين وشحنة ضخمة من أقراص الإكس تي سي المهلوسة، بعد محاولة تهريبها داخل عدد من السيارات الموردة من بلجيكا.

مديرية جمارك مصراتة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع أعضاء الجمارك بمكتب التفتيش الألي مصراتة، بإشراف نيابة شرق مصراتة، كما تم مساندتهم من قبل إدارة المهام الخاصة ومكتب التحري بجهاز المخابرات.

وأكدت المديرية أن عمليات البحث والتحري والفرز ما زالت مستمرة إلى حين الانتهاء من تفتيش شحنة الباخرة بالكامل.

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