عقيل: الأمريكيون أبلغوا الدبيبة بأن موقفه بات صعبًا أمام باشاغا وعليه الانسحاب حفظًا لماء الوجه

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل إن هناك خطة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مستلهمة من التجربة المصرية والتونسية، لإدارة الحكم في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف أنه: يتم الآن مماطلة الطرفين وتقديم وعود وما يشبه الضمانات فتحي باشاغا حول مستقبله السياسي، وهذا ما يؤكد أن ليبيا الآن تحت الوصاية الدولية، وما الأجسام الموجودة حاليًا سوى معاول بيد الأجانب، حسب قوله.

وأشار إلى أن الأمريكيين أبلغوا عبد الحميد الدبيبة بأن موقفه بات صعبًا أمام فتحي باشاغا، وعليه أن ينسحب حفظًا لماء الوجه.