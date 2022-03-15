ليبيا لجاليتها بأوكرانيا: غداً آخر موعد للإجلاء

طمأن السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى، أسرة طالبين كانا محاصرين في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وقال اليوم، إنهما «خرجا بسلام من تحت الحصار» وفي طريقهما لمقر السفارة بسلوفاكيا، يأتي ذلك في وقت أعلنت أن «غداً (الأربعاء) آخر موعد لإجلاء المواطنين الليبيين».

وحددت لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا، مساء أول من أمس، هذا الموعد، كي تتمكن من إعادة جميع المقيمين هناك إلى أرض الوطن، وأعلنت أنها «تخلي مسؤوليتها من أي تبعات قد تنتج عن تخلف البعض عن الموعد المحدد».

وأبدى بعض الطلاب الليبيين رغبتهم في عدم العودة إلى البلاد، وفضلوا البقاء في أوكرانيا وبعض الدول المجاورة، وهو ما لفتت إليه السفارة غير مرة، بأنها سبق وسهلت نقل 500 ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا، وفوجئت بأن عددا منهم غادر فنادق الإقامة دون أي معلومات، وقالت وزارة الخارجية الليبية في حينه إنها «تخلي مسؤوليتها عمن يعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية، ويصمم على البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للوطن بسلام».

وفيما يتعلق بعودة العالقين في ماريوبول، قال عيسى، إن بعض المتطوعين الليبيين يساعدون المواطنين محمد وأحمد القدار، وهم الآن في طريقهم لمقر السفارة بمدينة لفيف.

في السياق ذاته، وجهت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» بتسهيل قبول التلاميذ والطلاب العائدين من أوكرانيا، الذين كانوا يدرسون في المدرسة الليبية بكييف مما أكملوا الفصل الدراسي الأول، وقال الدكتور مسعود الأسود لمراقبي التربية والتعليم، «حرصاً على مستقبل هؤلاء التلاميذ والطلاب نطالب منكم تسهيل انخراطهم في المدارس العامة والخاصة حسب رغبتهم وبما يتناسب وظروف إقامتهم لحصولهم على حق التعليم؛ وتخفيفاً لمعاناتهم خلال تلك التجربة وذلك لحين وصول ملفاتهم».