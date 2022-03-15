صهد: ملتقى جنيف لا يسمح للرئاسي بإلغاء دور مجلسي النواب والدولة

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد، أن الاتفاق السياسي أو خارطة الطريق التي أقرتها لجنة الحوار في جنيف لا يوجد فيهما ما يسمح للمجلس الرئاسي بإلغاء دور مجلسي النواب والدولة في وضع القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال صهد في تصريحات صحفية: “القاعدة الدستورية التي قد يصل إليها الرئاسي، حال فشل مجلسي النواب والدولة، قد تكون عُرضة لعدم التوافق أو لا يتم قبولها من الأطراف المختلفة”.

وأضاف “مجلس الدولة انتخب لجنة من 12 عضوًا للتوافق مع نظيرتها من البرلمان على قاعدة دستورية، والكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يجب أن ينتخب لجنة توافقية ولا يترك الموضوع لعقيلة صالح”.