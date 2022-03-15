ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 March, 2022

من المنتظر أن يتوجّه رئيس الحكومة فتحي باشاغا؛ إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ بهدف إجراء مشاورات حول الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا، قد أعلنت عن زيارة يقوم بها السفير نورلاند إلى العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، للقاء كبار المسؤولين المصريين.

جدير بالذكر أن باشاغا كان قد أكد قبوله وساطات ومبادرات تقدمت بها دول إقليمية ودولية، لم يُسمها، لإيجاد حل للأزمة مع حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت نفى فيه مكتبه الإعلامي صحة معلومات صحفية تتحدث عن مقترح أميركي لاستمرار حكومة الدبيبة مع تعديلات طفيفة، مجددًا عزمه تسلّم السلطة بقوة القانون.