وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد صرف منحة المهجرين بدءا من الأسبوع المقبل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، اليوم الثلاثاء، صرف منح مهجري مدن بنغازي ودرنة ومرزق وبقية المناطق، بدءًا من الأسبوع المقبل، وفق تصريح نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

ومطلع الشهر الجاري عقدت الكيلاني اجتماعا مع المكلفة من وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف المنحة المخصصة من رئاسة الحكومة للمهجرين والنازحين، لمتابعة المراحل النهائية لعمليات الفحص والتدقيق لقوائم المهجرين والنازحين.

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وطالبت الكيلاني خلال الاجتماع الذي عقد في 3 مارس، اللجنة المعنية بضرورة الاستمرار في العمل حتى أثناء العطلات الرسمية، لحين الانتهاء من الأعمال المكلفين بها وإحالة القوائم للصرف خلال الأسبوع المقبل.