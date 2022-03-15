المشري يشدد على التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية

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شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها.

وأوضح المشري خلال لقائه سفيرةَ بريطانيا لدى ليبيا اكارولين هورندال. أن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات هي التي تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار.

وناقش رئيس المجلس وهورندال خلال اللقاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. التسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات..

كما تطرق الجانبان أيضا إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. إضافة إلى آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية.