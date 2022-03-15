نورلاند: لا خطط للتمديد لحكومة الدبيبة ونطالب بإعادة فتح المجال الجوي

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الدولة المصرية شريك مهم وآراء مسؤوليها تدل على دراية واسعة بالشأن الليبي.

ونفى نورلاند في لقاء عبر قناة العربية، علمه بما إذا كان تم تحديد موعد للمحادثات بين رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز يعملان على تسهيل هذه المحادثات.

كما رفض السفير الأمريكي، التقارير عن خطط أمريكية لتوسيع مدة ولاية الدبيبة، ووصفها بغير الصحيحة، منوها إلى أن الوضع لا يزال متوترا وهناك عوامل تميل إلى السيطرة على الأمور منها إعلان الدبيبة وباشاغا عدم لجوئهما للعنف.

ولفت إلى أن الأطراف الدولية تطالب بفتح المجال الدولي وأنها تدعم الاتفاق عبر المقاربة التي قدمها الشعب الليبي ووافقت عليها الأمم المتحدة بضرورة إجراء الانتخابات.

وبشأن النفط، شدد السفير على تقديم الإيرادات لبناء الاقتصاد وتوزيع الدخل بشكل عادل، منوهاً بأن السوق النفطية العالمية سترحب بالإنتاج الليبي في ظل الأزمة الحالية.

كما أكد أن فرض العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا، عملية يشوبها تعقيدات كثيرة ويحتاج إلى الكثير من الأدلة القانونية، مجدداً التأكيد على دعم جهود “5+5” لانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.