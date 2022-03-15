التكبالي: رشوة الدبيبة لليبيين بأموالهم ظاهرة لم نرَ مثيلاً لها

وصف عضو مجلس النواب علي التكبالي، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بالإمبراطور، الذي يرشي شعبه بماله.

وقال «التكبالي» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “الإمبراطور إدبيبة يرشو الشعب الليبي بمال الشعب الليبي”، معقبًا أن “هذه ظاهرة لم نرى لها مثيلا في الشعوب”.

وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر تعليماته لوزيري المالية والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والأبناء لمدة تسعة أشهر وذلك قبل حلول شهر شهر رمضان المبارك.

وقال الدبيبة في بيان مصور وجهه مساء الاثنين إلى الليبيين، إن هديتي لكم 9 شهور من منحة الزوجة والأبناء مرة واحدة قبل رمضان، وسيتم صرف 3 أشهر اليوم والستة الباقيين ستكون قبل شهر رمضان بأيام”.

وأوضح الدبيبة أن العائلة المكونة من أربعة أشخاص ستأخذ 3600 دينار قبل شهر رمضان، متابعا: أهالينا تعودوا على المفاجأة وأريد أن أفرحهم دائما شرقا وغربا وجنوبا.

وأضاف: “لا حروب ولا قتل وشهر رمضان متعة وفرحة وصلاة، ويجب أن نتفرغ للصلاة والقرب من الله في رمضان بدلا من القتل والدمار والحرب، والليبيون تعودوا دائما أن يأتي رمضان وهناك خلافات كبيرة، ونطالب التجار بعدم استغلال الشعب في هذه الأيام الصعبة”.