المشري يؤكد ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها

جدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه سفيرةَ بريطانيا لدى ليبيا “كارولين هورندال”، التأكيد ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس التطرق لآخر المستجدات السياسية المحلية والدولية، كما تناول الاجتماع التسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، كما تطرق الجانبان أيضا إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.