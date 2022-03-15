الأوجلي: المجلس الإستشاري يضغط فقط لتغيير بعض قوانين اللعبة السياسية ليس إلا

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن انقلاب مجلس الدولة، شيء اعتاده الليبيون، مؤكدًا أن تراجع المجلس عن موقفه هذه المرة يرتبط بالبعثة الأممية التي قال إنها تريد ضمان استمرار حالة توازن القوى بين الشرق والغرب من جانب، وضمان استمرارها في قلب التفاهمات السياسية من جانب آخر.

الأوجلي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أمس الإثنين أن الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة عبد الحميد الدبيبة في فبراير 2021، كان نتاج تفاهمات دولية حدثت في مؤتمرات برلين 1 وبرلين 2 وباريس، مشيرًا إلى أن هذه الدول لن تسمح بأية مقترحات تخرج من قوى سياسية ليبية دون الرجوع إليها.

وحول إمكانية مضي مجلس الدولة قدما في تشكيل اللجنة المشتركة التي رفضها البرلمان لإنجاز القاعدة الدستورية، أكد الأوجلي، أنه لا يمكنه ذلك؛ لأن المقترح الأممي المقدم اشترط وجود البرلمان في المشهد.

أما عن تأثير جلسة مجلس الدولة التي عقدت أمس الإثنين على مشاورات تسليم السلطة التي تقودها واشنطن، قال الأوجلي: إن الأمرين غير مرتبطين ببعضهما؛ فاستلام الحكومة لمهاهمها منوط بالقوة على الأرض والتوصل لتفاهم بين باشاآغا والدبيبة، لا سيما وأن معظم الأطراف لا تريد الدخول في حرب جديدة بطرابلس.

الأوجلي أوضح أن مجلس الدولة لديه مشاكل مع الحكومة الحالية ولا يريد استمرارها، مشيرًا إلى أن المجلس يضغط فقط لتغيير بعض قوانين اللعبة السياسية ليس إلا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية