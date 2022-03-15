انتشال جثة مهاجر تعود لضحايا المركب الغارق قرب طبرق

ارتفعت حصيلة ضحايا المهاجرين غير القانونيين، الذين غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة طبرق، وهم في طريقهم إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط؛ إلى ثمانية مهاجرين، بعد انتشال جثة أخرى الثلاثاء.

وعثر على جثة المهاجر في منطقة وادي حلمي، بعد ورود بلاغ من أحد عناصر أمن السواحل، حيث تم نقلها إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، وفق ما أوردته مؤسسات العابرين، التي تتخذ من مدينة طبرق مقرًا لها.

وكانت عناصر أمن السواحل قد تمكنت من انتشال ثلاث جثث، الأحد الماضي، في حين تم إنقاذ ثلاثة آخرين إلى جانب نجاة اثنين من أصل 27 مهاجرًا غير قانوني من الجنسيتين المصرية والسورية كانوا على متن المركب.

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