نورلاند: لا ندعم التمديد للدبيبة ولا خطط لتمدد أمريكي في ليبيا حاليا

نفى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند صحة التقارير التي تتحدث عن خطط أمريكية لتوسيع مدة ولاية الدبيبة، منبها إلى أن الوضع لا يزال متوترا وهناك عوامل تميل إلى السيطرة على الأمور منها إعلان الدبيبة وباشاغا عدم لجوئهما للعنف، والفترة الأخيرة التي عانى فيها الليبيون الذين لن يسمحوا لأي زعيم بإخراج الأمور عن السيطرة، مؤكدا في ذات الوقت أن الشركاء الدوليين يعملون على التوصل لحل سياسي وإجراء الانتخابات وإدارة الحكم حتى انعقاد الانتخابات.

ونفى نورلاند في سياق متصل وجود خطط للتمدد الأمريكي في ليبيا حاليا، مشددا على أن وجود تعاون أمني أمر مهم مع حكومة قائمة وهذا الأمر غير موجود إلى الآن، وبمجرد تشكيل حكومة قائمة واحدة مستعدون للتعاون في هذا الشأن.

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