الحاسي: مصروفات حكومة الدبيبة تضمنت تجاوزات مالية غير مسبوقة

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي إنه تم التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي والنائب العام لتوحيد الهيئة ولكن لم يصدر منهم أي تعاون.

الحاسي أضاف في تصريح صحفي: “الحكومة منتهية الولاية لم ترسل إلينا أي مستندات تخص عملها، سواء كانت قرارات أو محاضر اجتماعات أو صرف أموال”.

وأشار إلى أن مصروفات حكومة الوحدة الوطنية تضمنت تجاوزات مالية غير مسبوقة، معتبرًا أن الجسم الموازي للهيئة في طرابلس غير شرعي ولم يتم التوافق على توحيد الهيئة حتى الآن.

وأكد على أن قرار الحكومة الخاص بإنشاء مقاطعات إدارية يعتبر تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية.

كما رأى أن إغلاق المجال الجوي لا يعكس الهدف الوطني لحكومة الوحدة وأدى إلى تفاقم معاناة المواطنيين.