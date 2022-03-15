«دبرز»: مبادرة «ستيفاني» تتناغم مع مجلس الدولة 

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، أن “مبادرة ويليامز تتناغم مع مطلب مجلس الدولة”.

وقال «دبرز»، في تصريح صحفي، إن “أكثر من 60 عضوًا بمجلس الدولة طالبوا بتشكيل لجنة لوضع القاعدة الدستورية، بعد التصويت على إلغاء كل مانتج من مجلس النواب، وقبل أن تفصح ستيفاني ويليامز عن مبادرتها”.

وأضاف أنه «بإمكاننا أن نعمل على اتفاق الغردقة كقاعدة دستورية، أو قاعدة المؤتمر الوطني العام السابق، حتى نسير للانتخابات في أسرع وقت وتحديدًا في يونيو المقبل”.

وأشار إلى أنه تمت المطالبة “بتشكيل لجنة ولكن لم نحدد عددها على أن تكون في انتظار لجنة مجلس النواب وفقًا للاتفاق السياسي”.

وأردف «دبرز» أن “ويليامز طالبت بأن تكون اللجنة من 6 أعضاء ولكننا في مجلس الدولة ارتأينا أن يكون تمثيل اللجنة عادلاً من كل مكونات الوطن وقررنا أن يكون عددها 12”.

وأوضح أن “الاختيار كان على الكفاءة والمقدرة ونحاول أن نكون جادين أمام الليبيين ونسير إلى القاعدة الدستورية ومنها إلى الانتخابات”.

وختم موضحًا أن “الاستحقاق الانتخابي سيادي وحرصنا على التشكيل الديمغرافي في اللجنة المشكلة بمشاركة جميع الأعضاء”.