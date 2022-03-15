ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 March, 2022

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، “بريجي رافيني”، والوفد المرافق له، في إطار وضع الترتيبات النهائية لعودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة طرابلس، وحضر اللقاء وزير الشباب، السيد فتح الله الزني.

وفي بداية اللقاء، رحّب “رافيني”، الذي يعد أول أمين تنفيذي للتجمع يزور طرابلس منذ سنوات، مؤكداً أن عودة تجمع دول الساحل والصحراء، إشارة مهمة للعالم بأنّ ليبيا تشهد حالة استقرار، بعد إنهاء حالة الإنقسام التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

بدوره أثنى الأمين التنفيذي للتجمع، على دور رئيس المجلس الرئاسي في عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقره الرئيسي، وأنه لَمَس خلال زيارته لليبيا، عن رغبة قوية من الأشقاء الليبيين لعودة الدور القوي والفاعل لتجمع دول الساحل والصحراء، وبما أنّ ليبيا تشهد وضعاً مستقراً في الوقت الحالي، فإنّه لا يوجد ما يمنع من عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة الليبية طرابلس.