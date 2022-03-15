المنفي: عودة تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس رسالة مهمة للعالم بشأن استقرار ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس هو «إشارة مهمة للعالم بأن ليبيا تشهد حالة استقرار، بعد إنهاء حالة الانقسام التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني، والوفد المرافق له، بحضور وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني. الذي بدأ زيارة إلى ليبيا قبل يومين.

الأمين التنفيذي لـ«الساحل والصحراء» يشيد بدور المنفي في عودة الأمانة العامة للتجمع إلى طرابلس

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن زيارة الأمين التنفيذي والوفد المرافق له إلى ليبيا تأتي في إطار وضع الترتيبات النهائية لعودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن رافيني يعد أول أمين تنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يزور طرابلس منذ سنوات.

– الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يتفقد مقر الأمانة العامة في طرابلس

– وكيل «الخارجية»: عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا دليل على الاستقرار

وأضاف المكتب الإعلامي أن الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أثنى خلال اللقاء، على دور المنفي في عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقره الرئيسي، مشيرًا إلى «أنه لمس خلال زيارته لليبيا، رغبة قوية من الأشقاء الليبيين لعودة الدور القوي والفاعل لتجمع دول الساحل والصحراء».

بريجي: لا يوجد ما يمنع عودة الأمانة العامة لتجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

واعتبر الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أنه «لا يوجد ما يمنع من عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة الليبية طرابلس» وذلك لما تشهده ليبيا من «وضع مستقر في الوقت الحالي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبدأ بريجي والوفد المرافق له زيارة إلى ليبيا يوم الأحد، التقى خلالها عددًا من الوزراء والمسؤولين في العاصمة طرابلس، كما تفقد مقر الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء، للاطلاع على المقر من أجل التمهيد لمباشرة أعماله، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».