الحاسي: إيقاف الطيران لا يختلف عن إغلاق الطرق الذي عانت منه ليبيا

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، إن إيقاف الطيران لا يختلف عن إغلاق الطرق الذي عانت منه ليبيا، على مدار سنوات.

الحاسي، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “التنقل داخل أو خارج حدود الوطن حرية مكفولة بالقانون والإعلان الدستوري، ولا توجد مستندات تفيد بأن قفل الأجواء الليبية تم بشكل رسمي ولأسباب قوية، ولم يتم إخطارنا كهيئة رقابة بأسباب إيقاف الطيران.

وأردف: “قفل الأجواء ترتب عليه خسائر وتعطيل حركة الطيران، ويجب أن يتم بتنسيق مع مصلحة الطيران والشركات وتنسيقات خارجية مختصة بالطيران”.

ولفت إلى أن: “إيقاف الطيران عطل حركة السيولة التي يترتب عليها إقفال المصارف وعودة المشكلة في المنطقة الشرقية، ويجب التصدي لقرار وقف الطيران من قبل النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأكمل الحاسي: “حكومة الدبيبة لم تحل إلينا قرار تقسيم ليبيا إلى 18 مقاطعة، وحصلنا على القرار من إحدى الجهات وأصدرنا بناء عليه عدة ملاحظات بالمخالفات الموجودة به وأرسلناها إلى الحكومة، والقرار يمثل اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية”.

واختتم: “طالبنا بإلغاء القرار حتى لا يحدث تضارب اجتماعي في تاريخ الأقاليم الثلاثة، والإعلان الدستوري قسم ليبيا إلى 3 أقاليم، والقرار أحدث تداخلات بين الأقاليم والمقاطعات”.