شركة البريقة: نستعد لتوفير احتياجات الجنوب من غاز الطهي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط شروعها غدا الأربعاء في إرسال منظومة تعبئة أسطوانات غاز الطهي الفورية رفع وتعزيز قدرة مستودع سبها النفطي.

وأضافت الشركة، في بيان لها، إن رفع وتعزيز قدرة مستودع سبها النفطي يتحقق بمعدل تعبئة تصل إلى 400 أسطوانة في الساعة الواحدة ومجهزة بعدد 2 خزان بسعة 15طن متري لكل خزان.

وذكرت أن هناك تنسيقا دائما بين شركة البريقة والجهات الأمنية على الأرض بمناطق الجنوب، حيث إن هناك نتائج باهرة في استقرار توفير الوقود بمحطات الجنوب الليبي مؤخرا ووصوله للمواطنين.

وتابعت، أن ذلك يأتي في ضوء الاستعداد لتوفير احتياجات الجنوب من مادة غاز الطهي قبل دخول شهر رمضان المبارك، مع إستمرار تنفيذ الطلبيات التي تخرج من مستودع سبها النفطي للمناطق والبلديات المجاورة.