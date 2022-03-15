شركة البريقة: إرسال منظومة تعبئة اسطوانات غاز الطهي الفورية للجنوب الليبي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أنها ستشرع في إرسال منظومة تعبئة اسطوانات غاز الطهي الفورية للجنوب الليبي.

وأكدت شركة البريقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن منظومة تعبئة اسطوانات غاز الطهي الفورية تحقق معدل تعبئة تصل إلى 400 اسطوانة في الساعة الواحدة ومجهزة بعدد 2 خزان بسعة 15طن متري لكل خزان، وذلك بهدف تعزيز قدرة مستودع سبها النفطي وتوفير احتياجات الجنوب من غاز الطهي قبل دخول شهر رمضان المبارك، مع استمرار تنفيذ الطلبيات التي تخرج من مستودع سبها النفطي للمناطق والبلديات المجاورة.

وأشارت الشركة إلى أنها مستمرة في تصنيع وحدات تعبئة أخرى بالمجهود الذاتي، مستهدفة المناطق النائية والشريط الساحلي والمناطق الجبلية كما أنها عازمة على مواصلة العمل حتى اكتفاء جميع المناطق.

ولفتت الشركة إلى أن فريق عمل فني مشترك من مختلف مواقع الشركة يقوم على تنصيب منظومة تعبئة اسطوانات غاز الطهي وتصنيعها وسيتم تنصيب وحدة أيضا بنفس السعة بمنطقة البيضاء لتتوالى باقي المناطق تباعا خبر

وأكدت شركة البريقة استقرار توفر الوقود بمحطات الجنوب الليبي مؤخرا مشيرة لوجود نقاط بيع مباشر لغاز الطهي بمستودعات سبها.