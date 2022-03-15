وفاة أربعيني دهسا في حادث سير بطرابلس

لقي شخص أربعيني حتفه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث مروري أثناء سيره على الأقدام بالعاصمة طرابلس.

ووقع الحادث بالقرب من مسجد الشيخان، وقد سلم سائق السيارة نفسه لقسم مرور عين زارة، وفق ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

– القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة

– ضبط شخص متهم بخطف وابتزاز العمالة الوافدة في أجدابيا

والسبت، أعلنت مديرية أمن مصراتة، القبض على متهم بدهس «وافد» وقتله بسيارته وفراره من منطقة «السكت»، حيث مكان الحادث دون محاولته إسعاف المجني عليه.