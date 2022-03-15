غوتيريش: ليبيا تستورد أكثر من 50% من قمحها

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترتيب ليبيا ضمن 18 بلدًا أفريقيًا يستورد ما لا يقل عن 50 % من القمح.

وأضاف غوتيريش، في إحاطة أمام الصحافيين، الاثنين، تمحورت حول الوضع في أوكرانيا؛ أن 45 من الدول الأفريقية والأقل نموًا، تستورد ما لا يقل عن ثلث قمحها من أوكرانيا أو روسيا.

وجدد دعوة البلدان إلى إيجاد طرق مبتكرة بهدف تمويل الاحتياجات الإنسانية والإنمائية المتزايدة والتبرع بسخاء والإفراج الفوري عن التمويل المتعهد به، معلنًا عن إنشاء مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأكد غوتيريش أنه سيُجري مشاورات في الأيام المقبلة مع الدول الأعضاء الراغبة في دعم الإجراءات اللازمة للمضي قدمًا في الاستجابة العالمية للطوارئ، التي ستكون مطلوبة لمواجهة هذه الأزمات التي تلوح في الأفق.

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