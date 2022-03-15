جلسة حوارية بسبها حول أسباب تراجع ليبيا في مؤشر الشفافية ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

نظمت مؤسسة شراكة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جلسة حوارية حول أسباب تراجع ليبيا في مؤشر الشفافية ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وقالت عضو شراكة سبها المجتمعية خديجة كاناي في تصريح لقناتنا إن الحوارية تختص بدراسة أسباب الفساد وانتشاره في المؤسسات الليبية وكيفية محاربته ومكافحته بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية بمحاربته.

وأوضحت كاناي أن الحوارية ضمت عدة نشطاء مدنيين وناشطات في مجال مكافحة الفساد، إضافة لعدد من القانونيين وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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