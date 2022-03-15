“العريبي”: المخابز مقفلة في بنغازي لأن “البحث الجنائي” فرض تسعيرة 5 أرغفة بدينار

أكد ‏رئيس نقابة الخبازين في بنغازي محمود العريبي، أن “جميع المخابز في البلدية مقفلة لمدة يومين”.

وقال «العريبي» في تصريح للرائد، إن “سبب الإقفال أن جهاز “البحث الجنائي” فرض تسعيرة على المخابز ببيع 5 أرغفة الخبز بدينار.

وأردف أن “هذا القرار يخالف قرار وزير الاقتصاد القاضي ببيع أربعة أرغفة بدينار”، معقبًا أن “التسعيرة التي فرضها «البحث الجنائي» لا تناسب أصحاب المخابز؛ بسبب غلاء قنطار الدقيق الذي وصل إلى 300 دينار، وهناك رسوم العمال والوقود، ومواد العجين”.

وأشار «العريبي» إلى أن “البحث الجنائي يقبض ويحبس من يخالف تسعيرته، بينهم 3 من أبنائي تم القبض عليهم ووضعهم في الحجز”.

وأوضح أن “البحث الجنائي يقول إن ما قام به تعليمات من المحامي العام، والأخير يقول إنه أصدره تعليماته بمراقبة الأسعار فقط”.