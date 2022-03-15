النويري يبحث مع سفيرة بريطانيا المستجدات السياسية في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏فوزي النويري سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولين هورندال”.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي.

وكانت السفيرة البريطانية التقت اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة طرابلس لبحث آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية، والتسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، كما تطرق الجانبان أيضا إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.