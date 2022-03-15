بسبب موقفهم المحايد من باشاغا والدبيبة.. أعيان وشخصيات عامة في مصراتة تتعرض لتهديدات

ليبيا – كشفت مصادر أهلية في مصراتة عن تعرّض أعيان وشخصيات عامة في المدينة لتهديدات من ميليشيات ومجموعات مسلحة بها لم يرُقْ لها موقفها المحايد في الأزمة الحالية بين رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاآغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

المصادر صرحت لموقع “سكاي نيوز عربية” أن قادة تلك المجموعات أبدوا ضيقهم من عدم اتخاذهم موقفًا مناوئًا لباشاآغا وحكومته الجديدة، قائلين إنهم “سيدفعون ثمن الإمساك بالعصا من المنتصف”، حسب وصفهم.

وأشارت إلى أن أعيان وشخصيات في المدينة طلبوا من باشاآغا والدبيبة، تجنيب مصراتة الصراع الداخلي بين المجموعات المسلحة العديدة المنتشرة بها، والخروج بخلافاتهم منها، ولكنهم لم يمنعوا الطرفين من إجراء زيارات ولقاءات بها خلال الفترة الماضية.

ويرر مهتمون بالشأن الليبي أن العديد من الأصوات في مصراتة سعت إلى ضبط الوضع في المدينة؛ كي لا تكون مسرحًا للمواجهات، وذلك في ظل الحشد من مجموعات الطرفين.

من جانبه، قال الباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل: إن تلك الأصوات في مصراتة ستورّط البلاد في صراع لا تُحمد عقباه، داعيًا الأغلبية الصالحة في المدينة إلى عدم السماح لهؤلاء بإشعال الفتنة، خصوصًا في ظل ما وصلت له البلاد من تراجع واسع في شتى المجالات الخدمية والأمنية وغيرها.

وأكد عقيل أن تلك المجموعات المسلحة تسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا، وإذكاء نار الفتنة والعنف منذ العام 2014، وساهمت في خلق أجواء حاضنة للإرهاب والجريمة المنظمة، وازدياد نشاط الهجرة غير الشرعية عبر الساحل الليبي، فيما يزداد الفقر والمرض في البلاد.

من جهته، ذكر المحلل السياسي الليبي فرج زيدان أنه ليس من المقبول استمرار ترك تلك المجموعات، كما أنه لا يمكن القبول ببقائهم في اتفاق أو تسوية بدعوى تحقيق حل سياسي.

وأكد زيدان أن ليبيا الحديثة لن تبنى بالمناكفات التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والكراهية والفُرقة، وتمزيق المجتمع ونسف أي خطوة للانتقال إلى الدولة المنشودة، داعيًا إلى الاستفادة من التجارب السابقة لدول مرّت بوضع مشابه للواقع الليبي الحالي، وصارت الآن أممًا ناجحة ومتماسكة.

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