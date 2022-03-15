حادثتان توديان بحياة خمسة أشخاص في سرت

انتشلت الثلاثاء جثتا الطفلين عامر السبيعي وأحميد السبيعي الذين غرقا منذ الإثنين، من خزان مياه أرضي مكشوف بالقرب من العمارات الهندية بمدينة سرت ، بعد محاولات يائسة من قبل الأهالي لإنقاذهما، استمرت لقرابة الـ 24 ساعة.

ويبلغ عمق خزان المياه الذي سقط فيه الطفلان حوالي 10 أمتار، كما أنه مليء بالأعشاب والنفايات، وهو الأمر الذي سبب عائقا أمام غطاسي خفر السواحل الذين حضروا للمكان للمشاركة في عمليات الإنقاذ، في حين تتراوح أعمار الطفلين بين الـ6 والـ 13 عاما يعاني أحدهما من إعاقة ذهنية.

وبالرغم من أن الجهات الأمنية أو المتخصصة لم تحضر منذ البداية، إلا أن فريقا تابعا للهندسة العسكرية جاء لعين المكان في وقت لاحق، لتمشيط منطقة مهجور مجاورة لسكن الطفلين، حيث سمع دوي انفجار الإثنين الماضي، وسط توقعات بوجود ألغام في المكان.

وفي حادثة أخرى شهدتها مدينة سرت، توفي رجل واثنتين من بناته، فيما أدخلت زوجته للعناية الفائقة، بعد أن نشب حريق في شقتهم بحي الألف وحدة سكنية وسط المدينة.

وبحسب الأنباء الواردة من المدينة، فإن سيارة الإطفاء تأخرت في الوصول إلى مكان الحريق، فضلا عن عدم وجود سلم خاص بالصعود للشقة.

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