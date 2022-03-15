مدينة صرمان تشهد تنفيذ عدد من مشاريع رصف الطرق وحفر آبار المياه

تشهد مدينة صرمان تنفيذ عدد من مشاريع رصف الطرق وحفر آبار المياه وربطها بالشبكة وحفر الآبار بعدد من المؤسسات التعليمية التي تعاني من عدم وجود مياه بالبلدية.

وأوضح رئيس المجلس التسييري صرمان عبد المجيد انتيشة في تصريح لقناتنا أنه عقد اجتماعات مع عدد من الخبراء وشركة المياه لمحاولة تنفيذ وحلحلة بعض الإشكاليات التي تعاني منها البلدية خاصة في ملف توفير مياه من خلال ترسية 25 مشروع متعلق بتغطية العجز في الشبكة منها حفر 14 بئر مياه ومدّ عدد 10 خطوط مياه وإصلاح الآبار المعطلة.

وأكد انتيشة رصف عدد من الطرق في عدد من المناطق داخل البلدية وبعضها تم استكماله والبعض الآخر قيد التنفيذ، وكذلك صيانة عدد من الطرقات المتهالكة داخل البلدية.

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