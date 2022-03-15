لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا: نؤكد على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض

وأكد الرؤساء المشاركون، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية، فيما أعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات .