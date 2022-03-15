تحرير رهائن أجانب اختطفتهم مجموعة مسلحة بضواحي زوارة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير عدد من الرهائن الأجانب الذين كانوا مختطفين من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون داخل أحد الأوكار بضواحي مدينة زوارة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية تمكنوا في عملية أمنية من تحرير عدد من الرهائن الأجانب كانوا مختطفين من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون داخل أحد الأوكار بضواحي مدينة زوارة.

وأضافت، أنه تم ضبط الخاطفين متلبسين دون أي أضرار أثناء مداهمة الوكر، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.