انتشال جثتي طفلين غرقا في بركة مياه بسرت

عثرت فرق البحث والإنقاذ، مساء اليوم الثلاثاء، على جثتي طفلين غرقا في بركة مياه قرب مسكنهما بمدينة سرت.

وأفادت مصادر بوابة الوسط بأن عمليات البحث استمرت لساعات بحثًا عن الطفلين اللذين غرقا قرب مسكنهما، أمام العمارات الهندية بمحلة الرباط في بلدية سرت، حتى انتشلت جثتهما.

– غرق 4 أشخاص من عائلة واحدة في سرت

– مصرع 6 أشخاص غرقا بأحد شواطئ سرت

والطفلان هما: عامر حميد المبروك السبيعي، وأحميد المبروك أحميد السبيعي.

عمليات البحث عن الطفلين في بركة المياه (الإنترنت)