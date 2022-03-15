ليبيا الان

المنفي يبحث عودة الأمانة العامة لتجمع س.ص لمقرها في طرابلس مع الأمين التنفيذي للتجمع

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) بريجي رافيني، وضع الترتيبات النهائية لعودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة طرابلس.

وأكد المنفي، أن عودة تجمع دول الساحل والصحراء، إشارة مهمة للعالم بأنّ ليبيا تشهد حالة استقرار، بعد إنهاء حالة الانقسام التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الأمين التنفيذي للتجمع، على أنه لا يوجد ما يمنع من عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة الليبية طرابلس، في ظل الاستقرار الذي تشهده ليبيا.


Post Views:
50

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك