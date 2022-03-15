الساعدي: سيكون هناك انخفاض في تدفق المياه إلى حين تشغيل الآبار بالتنسيق مع شركة الكهرباء

ليبيا – أرجع الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي أسباب إيقاف ضخ المياه بمنظومة الحساونة إلى الانقطاع التام للكهرباء.

الساعدي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” توقع انخفاض تدفق المياه إلى حين تشغيل الآبار بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

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