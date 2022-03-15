قدور يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للخارجية أمام رئيس البرلمان

أدى وزير الخارجية بالحكومة الليبية الدكتور عبد الحافظ قدور، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة -الثلاثاء.

ويباشر وزير الخارجية الجديد عبدالحفيظ قدور عمله اعتباراً من الثلاثاء، وفقاً لما أوردته المنصات الإعلامية التابعة لمجلس النواب.

وشهدت الأيام الماضية أداء اليمين الدستوري لمجموعة من الوزراء الجدد ضمن تشكيلة الحكومة الليبية، عقب تعذر وصولهم لجلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في جلسة الخميس الماضي.

يشار إلى أن القائمة الوزارية لحكومة باشاغا ضمت أيضاً وزير الداخلية اللواء عصام محمد بوزريبة- وزير الحكم المحلي سامي الضاوي – وزير التعليم التقني فرج خليل سالم وزير التربية والتعليم جمعة الجديد – وزير الثروة البحرية- علي بن يونس – وزير الشؤون الاجتماعية- المبروك غيث – وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود – وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، الذين أدوا جميعهم اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة.

عقب تعذر وصولهم لجلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا في جلسة الخميس الماضي.

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