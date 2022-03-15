الشؤون الاجتماعية: صرف منحة الأولاد الـ3 أشهر في أقرب وقت

قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ منحة الأولاد للأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي.

واضاف «مسعود» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أنه من المقرر أن تكون منحة الـ3 أشهر في حسابات المواطنين في أقرب وقت.

وتابع أن الوزارة ستشرع في منحة الأولاد للأشهر الـ6 التالية التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (9 أشهر)، حال تسييل المبلغ.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن منحة الزوجة لم يرد بشأنها أي قرار، وما زلنا في مرحلة التدقيق والفرز.