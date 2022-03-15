من ليبيا إلى أوروبا.. مفوضية اللاجئين تعيد توطين أسرة من طالبي اللجوء

أعادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -الإثنين- توطين أسرة مكونة من 3 أفراد من ليبيا إلى أوروبا، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، المعروفة بــ “IOM”، دون أن تحدد المفوضية هوية الأسرة أكانت ليبية أو من المهاجرين غير القانونيين من إحدى الدول العربية.

وأفادت المفوضية بوصول الأسرة طالبة اللجوء إلى البلد الأوروبي المضيف لتبدأ من هناك “حياة جديدة في أمان”-حسب وصف المنظمة.

ودعت المفوضية -في منشورها الإخباري عن توطين الأسرة اللاجئة- الدول الأخرى إلى النظر في منح مسارات آمنة وقانونية مماثلة لطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج إعادة التوطين خارج ليبيا هو آلية “تسمح للاجئين الأكثر ضعفاً بالوصول إلى بر الأمان بعد سنوات من المشقة، فرغم الصراع وجائحة كورونا والظروف غير المتوقعة تواصل المفوضية عملها المدعوم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية لشمال إفريقيا وبدعم الدول المضيفة”.

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